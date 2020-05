Wit-Gele Kruis ontsmet wekelijks 15.000 mondmaskers voor hergebruik

De dalende trend in de cijfers zet zich verder. De afgelopen 24 uur werden er 26 nieuwe overlijdens door het coronavirus gerapporteerd in België, dat zijn er 11 minder dan de dag ervoor. In totaal zijn nu 9.212 mensen overleden. Het aantal hospitalisaties daalt. De afgelopen 24 uur werden er 56 nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis, dat zijn er 15 minder dan de dag voordien. Er liggen momenteel 1.415 patiënten in het ziekenhuis, een daling van 33. Op intensieve zorgen liggen nu 268 patiënten, dat is een verdere daling met 9 patiënten. 135 personen mochten de afgelopen 24 uur het ziekenhuis verlaten. Sinds 15 maart werden al 15.123 patiënten ontslagen uit de Belgische ziekenhuizen. Het aantal nieuwe besmettingen kent wel opnieuw een lichte stijging. De afgelopen 24 uur werden er 276 besmettingen met COVID-19 vastgesteld in België, dat zijn er 24 meer dan de dag ervoor. In totaal zijn er 56.511 bevestigde gevallen van besmetting in ons land. Ook opvallend bij de nieuwe cijfers is dat de besmettingsgraad, ook wel de R-waarde of het reproductiegetal genoemd, is gestegen tot 0,86. Begin mei was dat nog 0,6. Dat betekent dat elke 100 besmette personen vandaag gemiddeld 86 anderen besmetten. Zolang deze R-waarde onder 1 blijft, krimpt de epidemie en verliest het virus aan kracht.