- Is de Spartacus tram van Hasselt naar Maastricht gedoemd om een roemloze dood te sterven? In een gesprek met TV Limburg zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters dat het project peperduur is. Bovendien zit Vlaanderen met Nederland op ramkoers over wijzigingen aan het tracé en over het vervangen van de tram door een trambus. - In april weten eigenaars van 150 huizen, bedrijven en bouwgronden in Houthalen en Helchteren of ze al dan niet onteigend worden voor de Noord-Zuidverbinding. Over enkele maanden gaat de schup in de grond in Helchteren. - In Meeuwen-Gruitrode sluiten klassen de deuren en schorten verenigingen hun activiteiten op na een corona-uitbraak. Ze doen dat op eigen initiatief nadat 60 nieuwe coronabesmettingen zijn vastgesteld in de deelgemeente van Oudsbergen.- Maaseikenaar Willy Janssen mag niet op cruise omdat hij gevaccineerd is met AstraZeneca. - En 25 jaar geleden lieten 300.000 mensen hun stem horen tijdens de witte mars. Ze protesteerden in de op één na grootste betoging ooit in ons land tegen de gang van zaken in het onderzoek naar Marc Dutroux. We praten erover met de ouders van An en Eefje en met Patrick Dewael, één van de architecten van de politiehervorming.