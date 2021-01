Wolf bijt schaap dood in correct omheinde weide in Houthalen

- Het Ziekenhuis Oost-Limburg is begonnen met de vaccinatie van alle dokters en verplegers. Het Jessa Ziekenhuis reageert verbolgen omdat de vaccinaties in Genk wel kunnen doorgaan terwijl ze in Hasselt worden uitgesteld.- In Sint-Truiden houdt het coronavirus 874 kleuters en lagere schoolkinderen thuis. Vier scholen zijn gesloten. 17 procent van de 306 leerlingen en leerkrachten van basisschool het Schuttershof test positief op corona. - In Oudsbergen eindigt de achtervolging van een minderjarige automobilist in een frontale botsing. - De Federale Gerechtelijke Politie heeft vorig jaar zestien en een halve ton cocaïne in beslag genomen in Limburg. - En in Riemst leidt de avondklok tot lachwekkende toestanden. In de Diependaalweg moet de ene kant van de straat al om half 9 binnen zijn terwijl de andere kant tot middernacht buiten mag blijven.