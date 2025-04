Wonen in Limburg (WIL) renoveert sociale woningen duurzaam

Op de Tongersestraat in Bilzen-Hoeselt werden op de nacht van 12 op 13 april verschillende verkeersovertredingen vastgesteld. Een interventieploeg controleerde in totaal 75 bestuurders tijdens een gerichte verkeerscontrole in het kader van rijden onder invloed van drugs en/of alcohol. Twee bestuurders werden met meer dan 2 promille alcohol in het bloed onderschept. Verder werd een voertuig met drie jongeren in gecontroleerd nadat het voertuig rechtsomkeer maakte bij het opmerken van de politiewagen. De 22-jarige bestuurder testte positief op het gebruik van cannabis. In december vorig jaar liep de bestuurder ook al tegen de lamp voor rijden onder invloed van drugs. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Op de Mondeostraat werd een zwalpende fietser opgemerkt. De 59-jarige bestuurder bleek 2 promille alcohol in het bloed te hebben. Hij zal zich moeten verantwoorden bij de politierechter. Een interventieploeg controleerde in totaal 75 bestuurders tijdens een gerichte verkeerscontrole in het kader van rijden onder invloed van drugs en/of alcohol. Twee bestuurders werden met meer dan 2 promille alcohol in het bloed onderschept.