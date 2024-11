Word jij onze nieuwe digitale stagiair?

ZSE Technology in Sint-Truiden is er als eerste bedrijf in Limburg in geslaagd om anti-drone technologie voor militaire doeleinden op de markt te brengen. Het gaat om technologie die gewapende drones en verkenningsdrones kan blokkeren of uit de lucht kan halen. Het is een manier van oorlogsvoeren waar de strijdende partijen in Oekraïne en Gaza dagelijks mee geconfronteerd worden. ZSE Technology hoopt met zijn baanbrekende innovatie een overheidscontract binnen te halen bij het ministerie van defensie.