Wouter Beke (CD&V): "Motorbendes hopen dat ik de verkiezingen in Leopoldsburg verlies"

Tenminste één van de leden van Schild & Vrienden staat bij de gemeenteraadsverkiezingen op de lijst bij N-VA in Maaseik. In Aalst heeft een N-VA-kandidaat die ook lid is van de rechtse jongerenbeweging vanochtend ontslag genomen. Het parket van Gent is een onderzoek gestart naar racisme. Leden van Schild en Vrienden horen niet thuis bij de N-VA. Dat zegt N-VA-kopstuk Zuhal Demir in een reactie op een reportage in het VRT-programma Pano waarin de rechtse jongerenbeweging ontmaskerd wordt als een racistisch clubje.