Wouter Beke: "Regering houdt zich beter bezig met arbeidsmarktkrapte en de lonen"

De N-VA stapt voorlopig niet uit de regering, ook al wordt voor het VN-migratiepact gestemd. "Het is een zaak van de regering, niet van het parlement", klinkt het bij de N-VA. De val van de regering-Michel hangt in de lucht, nu de premier gisterenavond aangekondigd heeft dat hij toch naar Marrakech gaat. Michel wil dat het parlement zich uitspreekt over het pact. De cruciale stemming in het parlement over de VN-tekst is, op vraag van de meerderheid, uitgesteld tot deze namiddag.