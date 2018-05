Wouter Raskin:"Illegale stakingsacties niet dulden"

Zondag is het Erfgoeddag en het thema in dit verkiezingsjaar is 'Kiezen'. In de bibliotheek van Hasselt kan je terecht voor de collectie verkiezingsdrukwerk door de jaren heen. Het gaat om een unieke verzameling van 24.000 stuks, enig in ons land. Wij stuurden niemand minder dan Armand Schreurs op verkenning. Armand Schreurs, op een blauwe maandag zelf nog verkiezingskandidaat.