Z33 renoveert Paarsdemerkapel en opent gesloten stukje erfgoed voor grote publiek

Tijdens het internationaal levende beeldenfestival Beeldig Lommel op 15 en 16 juni 2024 laten tientallen levende beelden, muzikale acts en mobiele optredens hun beste performance zien. Daarnaast krijgen 26 kinderen tussen 8 en 15 jaar de kans om (voor het eerst) op te treden als levend standbeeld. Zij volgen hiervoor sinds maart een opleiding, georganiseerd door Beeldig Lommel, en werkten zo toe naar de generale repetitie komende woensdag.Vandaag tussen 13.00 en 17.30 uur vindt de generale repetitie plaats in het Burgemeesterspark; het toekomstige kinderpark van Beeldig Lommel. Dit groene stadspark ligt tegenover de Sint-Pietersbandenkerk. De 26 kinderen zullen hun acts in verschillende tijdsloten oefenen onder begeleiding van hun instructeurs.Karel Wieërs, schepen van Toerisme in Lommel, zegt: "Het is ongelooflijk om te zien met welke creatieve toewijding de kinderen aan dit project hebben gewerkt. Ze ondergaan een volledige transformatie om tijdens Beeldig Lommel de verbazing op de gezichten van de toeschouwers te zien."Kinderen krijgen hulp om act te bedenkenDe kinderwerking van Beeldig Lommel staat in voor de hulp en begeleiding om onervaren kinderen om te scholen tot bekwame kinderbeelden. Ze krijgen hulp bij het bedenken van een act, het maken van een kostuum, aanleren van schminktechnieken en het leren stilstaan als levend beeld.De ene groep kinderen volgt een traject bij de Kunstacademie Noord-Limburg (KANL) in Lommel, onder begeleiding van Karla Deroost (theater en musical leerkracht bij KANL) en Yvon Hollander (oprichter Theater Company Adorabel). Yvon heeft zelf al meerdere jaren ervaring als levend beeld.De andere groep volgt een vergelijkbaar begeleidingstraject met Yvon. Die groep bestaat uit Lommelse kinderen van Akindo, Peter Meter en de kindergemeenteraad. Akindo organiseert vakantiekampen die specifiek gericht zijn op kinderen en jongeren uit maatschappelijk kwetsbare milieus. Peter Meter zet zich in om het netwerk van maatschappelijk kwetsbare kinderen, jongeren, gezinnen en eenzame ouderen te vergroten.Ook 200 volwassene standbeeldenUiteraard zullen er ook volwassen standbeelden te zien zijn op deze 14e editie van Beeldig Lommel. Maar liefst 200 artiesten zullen de straten van het stadscentrum van Lommel tot leven brengen. Hiermee mag Beeldig Lommel zich het grootste levende standbeeldenfestival van Europa noemen. Dit jaar zijn er artiesten uit België, Nederland, Spanje, Portugal, Griekenland, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Oekraïne, Rusland, Duitsland, Denemarken, Tsjechië, Bulgarije, Argentinië, Frankrijk, Polen en de Verenigde Staten.