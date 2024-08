Genkse verpleegster moet tien jaar na de feiten naar hof van assisen voor vergiftiging van Maria Blanco

door Marijke Nijssen

Een 43-jarige verpleegster uit Genk moet zich voor het hof van assisen verantwoorden voor vergiftiging van de 70-jarige kankerpatiënte Maria Blanco. Dat is het gevolg van een uitspraak van de correctionele rechtbank in Tongeren.

De rechtbank zou vandaag uitspraak doen over de schuldvraag. De feiten dateren van 10 jaar geleden. De zoon van het slachtoffer diende een klacht in nadat zijn moeder in onduidelijke omstandigheden overleed. Het onderzoek bracht een overdosis pijnmedicatie aan het licht. Er werd bovendien een muntstuk in de keel van het slachtoffer gevonden. De Genkse verpleegster was de verdachte. Het onderzoek leidde tot een rechtzaak voor de correctionele rechtbank. Die oordeelde vandaag dat de mogelijkheid bestaat dat het slachtoffer vergiftigd werd. De pijnmedicatie die niet door de dokter werd voorgeschreven maar wel door de verpleegster werd toegediend, zou de doodsoorzaak zijn. In dat geval gaat het om doodslag en is de rechtbank onbevoegd. De zaak moet dan worden behandeld door een hof van assisen.