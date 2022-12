Zes minderjarigen dit jaar gestorven bij verkeersongevallen in Limburg

In Limburg is de afgelopen twee jaar 86 kilometer extra fietspaden aangelegd of vernieuwd. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters voerde samen met het Agentschap Wegen en Verkeer 36 projecten uit in onze provincie om het fietsnet te verbeteren, en dat vooral langs de gewestwegen en op drukke schoolroutes. Minister Peeters fietste vanmorgen het nieuwe fietspad in aan de Arnold-Sauwenlaan in Dilsen-Stokkem.