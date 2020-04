Ziekenhuispersoneel gratis een dagje naar Sinner’s Day

Het festival Sinner’s Day lanceert vrijdag een opmerkelijke actie in de ziekenhuizen van Hasselt, Sint-Truiden en Tongeren. Het zorgpersoneel van de drie ziekenhuizen krijgt gratis een dagticket aangeboden voor het Truiense festival. ‘De regio is hard getroffen door COVID-19. Het minste wat wij voor het ziekenhuispersoneel kunnen doen om onze dankbaarheid te tonen, is hen een dagje Sinner’s Day aanbieden’, klinkt het bij de organisatie.

Sinner's Day wordt mogelijk één van de weinige festivals waar we dit jaar nog naartoe kunnen. De hoogmis voor liefhebbers van donkere jaren '80-muziek zoals new wave en punk vindt dit jaar plaats van 31 oktober tot 1 november in Brustem. De laatste editie van Sinner's Day ging in 2018 nog door in de Limburghal. De nieuwe organisatoren kozen dus voor een nieuwe locatie en gaan meteen voor een driedaagse editie. Ze maken zich sterk dat ze het festival tegen eind oktober met de nodige veiligheidsmaatregelen kunnen laten doorgaan.

De actie gaat vrijdag 01/05 van start. Het zorgpersoneel van het Jessa Ziekenhuis, het Sint-Trudo Ziekenhuis en het AZ Vesalius kan zich tot 01/06 inschrijven voor een gratis dagticket via sinnersday.com/coronahelden.