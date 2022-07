Zin in Zomer: 13 illustratie-expo's in Hasselt en Genk

In aanloop naar het festivalweekend van 'Zin in Zomer' zijn er vanaf begin augustus maar liefst 13 illustratie-expo's te zien. In Hasselt en Genk ontdek je het werk van onder andere meervoudig prijswinnaar Pieter Gaudesaboos, de Ierse illustrator Paddy Donnelly en topillustrator Kitty Crowther.

Pieter Gaudesaboos stelt in zijn pop-up raamexpo, Beer en Pinguïn voor, de hoofdpersonages van zijn prijswinnende boek Een Zee van Liefde. Zijn laatste titel kreeg niet alleen de Boon Literatuurprijs, maar ook de Zilveren Griffel. Daarnaast zal de Ierse Paddy Donnelly, die nu in Hasselt woont, zijn werken in augustus tentoonstellen. Hij schrijft verhalen over reuzen en magische wezens. Met de expo in boekhandel Grim presenteert hij zijn werk voor het eerst.

Ook jong talent Lisse Loos en Lauren Fripont laten het beste van zichzelf zien in hun raampexpo's. Zo kunnen toevallige passanten genieten van het illustratiewerk tijdens een dagje winkelen. Als je hun werken zeker niet wil missen, moet je zeker passeren langs La Bottega en Fietsbar.

Voor meer info kan je terecht op www.villaverbeelding.be.