De rechtbank in Maastricht heeft de Nederlander Jos Brech veroordeeld tot twaalf jaar cel in de zaak-Nicky Verstappen. Volgens de rechter heeft Brech de 11-jarige Nederlandse jongen in 1998 seksueel misbruikt en ontvoerd, en is Nicky daardoor overleden. Jos Brech krijgt 12 jaar cel, minder dan de grvraagde 15 jaar. En dat komt omdat de rechtbank niet bewezen acht dat Brech de jongen opzettelijk heeft gedood. Hij wordt dus vrijgesproken voor doodslag. Brech werd ook schuldig bevonden aan het bezit van kinderporno. Nicky Verstappen verdween in 1998 tijdens een zomerkamp in Brunssum, een dag na zijn vermissing werd het levenloze lichaam van de jongen gevonden. 20 jaar lang werd er gezocht naar een verdachte. Na een groot DNA-onderzoek kwam Jos Brech in beeld, de man werd na een internationale zoektocht opgepakt in Spanje. Brech heeft altijd ontkend dat hij iets te maken had met de dood van de 11-jarige Nicky Verstappen. Wel heeft hij recent toegegeven dat hij Nicky had gevonden op de Brunssummerheide, maar de jongen was volgens Brech toen al overleden. De procureur noemde die verklaring ongeloofwaardig en flinterdun.