Zoektocht naar vermiste Emilia Chini gaat derde dag in

- In Eisden wordt met man en macht gezocht naar een 75-jarige demente vrouw die vermist is. De politie vraagt buurtbewoners om mee te zoeken in tuinen en tuinhuisjes en wie een veiligheidscamera heeft, wordt gevraagd om de beelden te bekijken. We gaan live naar Eisden voor de laatste stand van zaken in de zoektocht.- De oorlog in Oekraïne zal nog jaren duren. Dat zegt defensiespecialist Roger Housen in een gesprek met TV Limburg. Volgens de kolonel zal Rusland de oorlog verliezen.- Waar gaat ons belastinggeld naartoe? Limburg is de provincie waar het minst subsidies van de Vlaamse regering terecht komen. - Dit weekend verzamelt de Europese top van bonsai kwekers in Genk. Wij gaan op zoek naar het geheim achter het mooiste bonsai boompje.- En kunstenaar Tom Herck opent een permanente tentoonstellingsruimte in het kasteel van Ordingen.