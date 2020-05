ZOL organiseert elke dinsdag live-optredens voor patiënten en personeel

Het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk stelt in de maand mei iedere dinsdag een exclusief live-concert ter beschikking van patiënten en personeel. Op alle tv's in de patiëntenkamers zullen de concerten uitgezonden worden. “Het is niet evident om op dit moment in het ziekenhuis te liggen aangezien de patiënten geen bezoek mogen ontvangen”, zegt algemeen directeur Erwin Bormans. “Om voor wat afleiding te zorgen, organiseren we daarom deze ZOL-concerten.” Met IBE en Portland heeft het ziekenhuis al meteen twee topacts op de affiche staan.

Het gaat om intieme, akoestische concerten van een halfuur. Het ZOL neemt de sessies op in de woonkamer van de artiesten. Uiteraard met respect voor de geldende coronavoorschriften. De concerten zijn iedere dinsdag in mei om 16u in het ziekenhuis te bekijken op alle tv’s van de patiëntenkamers. Maar ook de medewerkers en artsen van het ZOL worden niet vergeten. “We stellen de opnames via een intern communicatiekanaal ter beschikking van ons personeel. Zo kunnen onze mensen tijdens een pauze of na een drukke werkdag meegenieten en even tot rust komen”, aldus Bormans.

IBE trapt de ZOL-concerten morgen, op de Internationale dag van de Verpleegkundige af. De Genkenaar won in 2020 een MIA in de categorie Doorbraak en stond vorige zomer nog op de weide van Rock Werchter. De volgende artiest in het lijstje is indierockband Portland. Zij wonnen in 2018 ‘De Nieuwe Lichting’ van Studio Brussel. Sindsdien speelden ze onder andere op Pukkelpop en Rock Werchter. Dit optreden wordt op dinsdag 19 mei uitgezonden in het ZOL.

Iedere dinsdag van de maand mei volgt er een nieuw concert dat patiënten en personeel van het ZOL exclusief zullen kunnen bekijken. Verdere namen worden in de loop van de volgende weken aangekondigd.