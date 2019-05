Zomers weekend op komst met temperaturen tot 29 graden

Het is ongewoon stil rond de wolven in Limburg. Alles laat vermoeden dat wolvin Naya permanent bij haar jongen is en zich niet laat zien, maar ook wolf August blijft onder de radar. Die jaagt nu tijdelijk in een wat kleiner gebied en brengt voedsel naar Naya, die intussen de jongen zoogt. Welkomwolf.be vindt het hoog tijd om wat meer te vertellen over die kleine wolvenpups die nu ergens in de Limburgse heide- en bosgebieden opgroeien. Bij de geboorte - die moet rond 1 mei hebben plaatsgevonden - zijn de jongen volkomen hulpeloos. Pasgeboren jongen zijn 21 centimeter groot. Ze hebben een donkere vacht, ronde hoofdjes, gevouwen oortjes en dichte oogjes. Ze kunnen nog niet zien of horen en bijna niet ruiken. Ze kunnen ook hun eigen lichaamstemperatuur nog niet regelen; daarom kruipen ze tegen hun moeder aan om warm te blijven. Zoals alle zoogdieren krijgen ze moedermelk te drinken, vier of vijf keer per dag. Ze kunnen janken en keffen. Hun pootjes zijn nog te zwak om er op te staan. Na twee weken (midden mei) Na 2 weken gaan de ogen open; dat is inmiddels dus zeker al het geval. De oogjes mogen dan wel open zijn, ze kunnen nog geen vormen onderscheiden. De oogjes zijn lichtblauw. De welpjes beginnen op te staan en te lopen. Ze kunnen grommen, janken, piepen en proberen voor het eerst te huilen. De melktandjes komen door op 15 dagen; vanaf dan kunnen ze kleine stukjes uitgebraakt vlees eten. Na vier weken (nu) Na 4 weken gaan de oortjes van de welpen rechtop staan en beginnen ze te horen; alleen de puntjes hangen nog. Dat is rond deze tijd het geval. De hoektanden en de premolaren komen door. Ze kunnen nu al voor het eerst buiten komen en beginnen spelen rond het nest. De volwassen vacht begint te groeien rond de neus en oren. In verhouding hebben ze een groot hoofd en grote poten. Naya kan de jongen nu tijdelijk alleen laten en opnieuw zelf op jacht gaan. Na vijf weken (volgende week) De jonge wolven worden geleidelijk aan gespeend en leren opgebraakt vlees te eten in plaats van melk te drinken. Ze kunnen hun ouders tot anderhalve kilometer van het nest volgen. Na twee maanden (eind juni) Na 8 weken, tegen eind juni, zijn de jonge wolven flink gegroeid. Hun snuit is dan langer geworden en ze lijken meer op volwassenen wolven. De ouders en de welpen verlaten de nestsite en gaan naar een rendez-vousplek. Dat is een ontmoetingsplaats waar wolven samenkomen om te spelen, te slapen of rond te hangen. De jonge wolven zijn nu helemaal gespeend. Ze eten voer dat de ouders aanbrengen. Ze krijgen de volwassen vacht over hun hele lijf. Geleidelijk aan veranderen de ogen van kleur: van blauw naar goudgeel. Na drie maanden (eind juli) Elk jong weegt nu 10 tot 14 kilo. De jonge wolven volgen de ouders voor het eerst om voor korte tijd op jacht te gaan, en ze keren zelf terug naar de rendez-vousplek. De komende drie maanden zullen de pups per week ongeveer 0,6 kilo aankomen. Na vier maanden (eind augustus) Alle melktanden zijn nu vervangen door volwassen tanden. De pups zien er nu bijna net zo uit als hun ouders omdat ze hun wintervacht krijgen. Ze gaan nu écht mee met hun ouders om te jagen. Vee beschermenLandschap vzw en Welkom Wolf roepen alle schapenhouders op om de huidige 'wapenstilstand' te gebruiken om hun dieren de bescherming te geven die ze verdienen. "Willen we een conflictarm samenleven tussen wolf en mens, dan is het nu echt vijf voor twaalf om schrikdraad te gaan plaatsen. Anders is in het najaar het hek van de dam, zeker wanneer de wolven door de jacht weer uit hun kerngebieden worden verjaagd en noodgedwongen opnieuw in het landbouwgebied terechtkomen," klinkt het bij Welkom Wolf. De Vlaamse overheid heeft 80% subsidie klaar voor wolf-proof omheiningen.