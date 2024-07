Zomervakantie start met wisselvallig weer

De eerste helft van deze week is het fris voor de tijd van het jaar. Dinsdag en woensdag liggen maxima tussen 14 en 19 graden. Deze dagen is het ook erg regenachtig en grijs door regenzones die vanaf het westen over het land trekken. Vanaf donderdag stijgt de temperatuur weer wat. Maxima liggen dan tussen 18 en 22 graden. Het blijft wisselvallig met vanaf het westen af en toe buien, maar de zon komt dan wel weer vaker tevoorschijn.



Het is vandaag een aantal graden koeler dan vorige week: de maxima komen uit tussen 18 en 21 graden. De wind waait zwak tot matig uit het westen en tussen de bewolking door laat de zon zich ook regelmatig zien. Rond 18 uur is het in Brussel nog zo’n 19 graden en in de zon is het dan prima weer om de wedstrijd Frankrijk – België op het terras te volgen.

Morgen en woensdag daalt de temperatuur verder. In het centrum is het maximaal 19 graden, langs de kust zo’n 17 graden en in de Ardennen stijgt het kwik niet hoger dan een graad of 14. Dit is vrij koel voor de tijd van het jaar: gebruikelijke waarden voor de eerste week van juli liggen in Ukkel rond 22.5 graden. Vanaf donderdag zien we weer een stijging in temperatuur: donderdag en vrijdag is het op veel plaatsen 18 à 19 graden en in het weekend liggen de maxima tussen 18 en 22 graden.

Dinsdag en woensdag veel regen

De eerste helft van de week is het niet alleen wat koeler, maar ook de wisselvalligheid keert terug. Dinsdag en woensdag passeren regen- en buienzones waardoor het op veel plaatsen lange tijd regent. Dinsdagmiddag kan het even opklaren en schijnt af en toe nog even de zon, maar het worden veelal grijze dagen. Vooral aan de kust kan het tijdens buien ook stevig doorwaaien.

De dagen hierna neemt de wisselvalligheid af, maar helemaal droog blijft het niet: dagelijks passeren vanaf het westen enkele buien over het land. Hierbij staat een veelal matige zuidwestenwind. Wel krijgen we de zon weer vaker te zien, waardoor het tussen de buien door prima weer is om buiten te vertoeven.