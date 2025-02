Zo'n 5.000 Limburgers nemen deel aan vakbondsactie, 40 procent van bussen rijdt niet

Voor het tiende jaar op rij organiseert de provincie Limburg samen met de Limburgse gemeenten een Valentijnsactie voor katten. Baasjes die in een van de deelnemende gemeenten wonen krijgen een kortingsbon als ze hun huisdier laten castreren of steriliseren. “Met deze diervriendelijke aanpak hopen we het aantal zwerfkatten in onze provincie onder controle te houden”, vertelt gedeputeerde voor Dierenwelzijn Laura Olaerts. Eén van de hoofddoelstellingen van het provinciale dierenbeleid is het sensibiliseren van katteneigenaars om hun kat te laten steriliseren of castreren. Een overpopulatie van niet-steriele huiskatten leidt immers tot een toename van de zwerfkattenpopulatie in de Limburgse gemeenten. “Daarom deze Valentijnsactie”, aldus Olaerts. “De kortingsbonnen kunnen bij de gemeentelijke milieudienst aangevraagd worden vanaf 14 februari 2025 en bedragen 15 euro per kater en 25 euro per kattin. De bonnen zijn geldig tot en met 15 oktober 2025 bij elke Limburgse dierenarts.” “Tijdig reageren” Volgens het provinciebestuur worden in Limburg jaarlijks meer dan 3.100 zwerfkatten gevangen, gesteriliseerd of gecastreerd en in hun vertrouwde omgeving weer vrijgelaten. “Zo blijft het aantal zwerfkatten beheersbaar, en beperken we de overlast voor de buurt”, zegt gedeputeerde Olaerts. “Als de zwerfkatten zouden worden gevangen, komen andere katten uit de buurt die leegte immers gewoon opvullen en blijft het probleem aanwezig. Zie je een zwerfkat lopen, maak dan meteen melding bij de milieudienst van je gemeente. Zij zorgen er dan voor dat de katten op een humane manier worden gesteriliseerd. Tijdig reageren is de boodschap, want katten vermenigvuldigen zich zeer snel.” Tussen de vele zwerfkatten zitten regelmatig ook nakomelingen van gewone huiskatten. “Dit mag niet verbazen: een kattin kan tot 3 nestjes per jaar op de wereld zetten. De nakomelingen kunnen zich voortplanten vanaf de leeftijd van 5 maanden. De cijfers liegen er dan ook niet om: in 2024 kwamen in de Limburgse asielen samen meer dan 5.000 katten binnen.” Wettelijk verplicht Sinds 1 september 2014 is het bij wet ook verplicht om elke kat te laten castreren of steriliseren ten laatste op 5 maanden ouderdom. Ook alle kittens moeten gecastreerd of gesteriliseerd worden vooraleer ze verkocht of gratis weggegeven worden. “Het biedt daarnaast ook heel wat voordelen voor dier en baasje”, zegt Caroline Iser, coördinator Dierenwelzijn bij de provincie Limburg. “Katten die gecastreerd of gesteriliseerd zijn, zijn vaak rustiger in omgang. Een kater wordt socialer en aanhankelijker. Hij stopt met het afbakenen van zijn territorium en zal minder vechten met andere katten waardoor hij minder snel verwondingen oploopt. Bovendien gaan gecastreerde katers minder ver van huis. Gesteriliseerde kattinnen hebben minder kans op baarmoederontstekingen en melkklierkanker.” Succes Volgens gedeputeerde Olaerts is de Valentijnsactie elk jaar een succes. Zo werden vorig jaar 731 katten gecastreerd of gesteriliseerd via de actie. "Ik roep daarom alle katteneigenaars in de deelnemende gemeenten op om te profiteren van deze korting en hun Valentijnsbon aan te vragen voor hun nog niet gesteriliseerde of gecastreerde kat.” Deelnemende gemeenten De 24 deelnemende gemeenten zijn Alken - Beringen - Bocholt - Dilsen-Stokkem - Gingelom - Halen - Hamont-Achel - Hechtel-Eksel - Heers - Herk-de-Stad - Kinrooi - Lanaken - Leopoldsburg - Lummen - Maasmechelen - Nieuwerkerken – Oudsbergen - Peer - Sint-Truiden – Tessenderlo-Ham - Tongeren-Borgloon- - Wellen - Zonhoven - Zutendaal. Genk en Lommel bieden het ganse jaar een kortingsbon aan. Deze bonnen gelden enkel bij dierenartsen in respectievelijk Genk of Lommel.