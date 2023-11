Zonhovense priester Wim brengrt carnavalskraker Retteketet uit

Hasselt verstevigt zijn positie in de lijst van Europese kerststeden als Düsseldorf, Keulen, Valkenburg en Luik. De feesteditie van 15 jaar Winterland onderscheidt zich dit jaar door een overvol programma aan activiteiten. Naast het huis van de kerstman en de vele eetkramen is er elke dag een extra trekpleister. Zo wordt de Almhütte uitgebreid voor Tiroleravonden, is er een samenwerking met discotheek Versuz maar ook met Hasselt Danst in de spiegeltent. Als het weer nu ook nog meezit wordt het record van 700.000 bezoekers vlot gebroken.