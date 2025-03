Zuhal Demir gaat met enkelband vrijheid beperken van 4.000 veroordeelde criminelen die vrij rondlopen door plaatsgebrek in de gevangenissen

In het centrum van Neerpelt zijn bij een spectaculaire inbraak gsm's, laptops en tablets - voor in totaal 25 000 euro -gestolen. De diefstal nam amper een minuut in beslag. Drie daders sloegen de voorruit stuk, terwijl een vierde man zat te wachten in de vluchtauto. Een vriend van de zaakvoerder probeerde op blote voeten achter de dieven aan te gaan. Maar tevergeefs. Eerder deze maand was er ook al een inbraak in een andere telefoonwinkel op de Koning Albertlaan in Pelt. De politie onderzoekt of er een verband is.