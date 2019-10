Zuhal Demir (N-VA) gaat wolven beter beschermen

Na de dood van wolvin Naya, neemt kersvers minister Zuhal Demir maatregelen om nieuwe wolven in Limburg extra te beschermen. Ze bevestigt ook dat Naya werd doodgeschoten. "De eerste poging om een wolvenfamilie in Vlaanderen groot te brengen is mislukt, maar dat wil niet zeggen dat er in de toekomst geen nieuwe pogingen zullen volgen," zegt Demir.

In het kader van het onderzoek naar de dood van wolvin Naya, kwam de minister met opvallende details. Zo werden camerabeelden van het Agentschap Natuur en Bos en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek ingeschakeld om de feiten te achterhalen. Daarnaast werden door de cel Natuurinspectie van het Agentschap Natuur en Bos meerdere pv’s opgemaakt en bezorgd aan de procureur des Konings.

Reconstructie laatste dagen wolvin Naya:

Naya werd het laatst geregistreerd via een cameraval op 10 mei 2019 om 03u06, samen met August op het militair domein Kamp Beverlo

Op 20 en 31 mei werd vastgesteld dat wolf August prooien of stukken van prooien in zijn muil transporteerde, er wordt vermoed als voedsel voor Naya. Aangezien Naya hoogdrachtig was en in deze periode en dus de aanwezigheid van een nest jongen werd verondersteld, was dit het verwachte gedrag voor een wolf

In de loop van juni begon dan het terreingebruik en het gedrag van August sterk af te wijken van het verwachte gedrag bij aanwezigheid van een nest jongen



"Wolf is beschermde diersoort"

In 2018 kwam toenmalig minister Joke Schauvliege naar buiten met een wolvenplan waarin verschillende acties opgenomen werden. “Maar ik ga dit wolvenplan evalueren en bijsturen waar nodig. Niet alleen om te vermijden dat de wolf schade kan aanrichten aan andere dieren, maar zéker om de wolf zelf voldoende te beschermen. De wolf is een beschermde diersoort in Vlaanderen en iedereen die in het leefgebied van dit dier aanwezig is of activiteiten uitvoert moet hiernaar handelen. Ik ga mijn diensten ook vragen om daar gericht en kordaat op te handhaven," luidt het.