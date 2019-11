Zwarte Lola is overleden op haar 90ste

Zwarte Lola ‘van de stripteasebar’ is niet meer. De Nederlandse zangeres die vooral in de jaren ’60 en ’70 bekend werd met haar provocerende liedjes en podiumgedrag, is gisteren op 90-jarige leeftijd in Bolderberg overleden.

Annie Heuts werd in 1929 geboren in Maastricht. Na de Tweede Wereldoorlog belandde ze in de showbusiness. Haar grote doorbraak kende ze onder de Nederlandse producer Johnny Hoes. Hij lanceerde haar als ‘Zwarte Lola’ een zangeres met erotische uitstraling. Dat erotische imago werd extra in de verf gezet met haar uitdagende podiumgedrag en nummers als ‘Ik ben Lola van de stripteasebar’ en ‘Dat ene slippertje’. In 1987 stopte Annie Heuts met haar carrière. Daarna kwam ze nog zelden als Zwarte Lola naar buiten.

Annie Heuts woonde intussen al jaren in Bolderberg in Heusden-Zolder. Daar is ze gisteren op 90-jarige leeftijd overleden. Volgende week vrijdag vindt de uitvaart plaats.