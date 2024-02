Zwembad De Merel voor onbepaalde duur gesloten

Een Fransman is dinsdagavond in Hasselt omgekomen op de pechstrook van de E313. Hij wilde hulp bieden met zijn takelwagen aan een mobilhome die in panne stond. ­ De Fransman reed in een takelwagen achter de mobilhome aan van een andere man die ook uit het Franse Auvergne afkomstig is. Ze reden in de richting van Lummen en hadden er op dat moment al zo'n 800 kilometer opzitten, maar mobilhome kreeg pech na de de afrit Hasselt-West. De man raakte omwille van nog onduidelijke redenen onder de mobilhome terecht toen hij het voorwiel aan de kant van de vangrail het controleren was. Dat werd hem fataal. De hulpdiensten waren er snel bij, maar de man overleed ter plaatse. In de file die onstond na het ongeval raakte ook nog drie voertuigen betrokken in een kop-staartaanrijding. Daarop beslisten de hulpdiensten de snelweg een tijd lang af te sluiten.