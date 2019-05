3.900 deelnemers tijdens zevende editie Genk Loopt

In de playoffs van het handbal is Achilles Bocholt al zeker van het thuisvoordeel in de titelfinale. Bocholt won gisteren in Visé, dat samen met Tongeren en NeLo zal uitmaken wie de finale tegen Bocholt zal spelen. In de playdowns moest Hasselt gisteren winnen in Sasja. Anders was de degradatie een feit.