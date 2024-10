In het basketbal blijft Limburg United het uitstekend doen. Het team van Raymond Westphalen won gisteren bij Leiden met 66-86. De eerste officiële zege ooit tegen de Nederlanders. United is sinds de competitiestart ongeslagen na vier wedstrijden en lijkt klaar voor de komst van PAOK Saloniki in de FIBA Europe Cup. En we blijven bij het basketbal. Niels Caelen uit Genk, is tweede geworden in de Official Personality van het jaar. Een referendum van de Vlaamse Sportfederatie. Opvallend is dat Caelen nog maar 15 jaar is. Hij is scheidsrechter, maar speelt zelf ook nog basketbal bij de jeugd van Hubo Limburg United.