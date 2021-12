Het was een unieke week voor het Limburgse volleybal, want voor het eerst sinds lang trokken nog eens twee teams Europa in. Tectum Achel maakte zijn Europees debuut in Teruel, terwijl Greenyard Maaseik zijn rentree maakte in de Champions League bij Ankara. MAAR waarom doen ze het nog? In tegenstelling tot het voetbal, kost Europees spelen in het volleybal alleen maar handenvol geld. Dieter Leenders, manager van Greenyard Maaseik, en Joos Gysen, de voorzitter van Tectum Achel, leggen uit waarom hun clubs Europees volleybal voor geen geld willen missen. Ook niet in tijden van corona.