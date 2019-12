Buiten de Lijnen 1: onderwaterhockey met Orca Bilzen

De Australiër Kevin Muscat is de nieuwe technisch directeur van STVV. Dat bevestigde voorzitter David Meekers aan onze redactie. Muscat was als speler actief in Groot Brittannië en Australië. Hij speelde ook bijna 50 keer voor de Australische nationale ploeg. De afgelopen jaren was hij als coach actief bij Melbourne Victory waar hij twee titels behaalde. Als speler was Kevin Muscat geen onbeschreven blad. Hij kwam regelmatig in opspraak vanwege zijn zware tackles. Hoe het nu verder moet met interim-trainer Nicky Hayen is nog onduidelijk. Een scenario waarbij Hayen aanblijft als T1 met Kevin Muscat boven hem, behoort zeker tot de mogelijkheden. Eén ding is wel duidelijk: met Kevin Muscat haalt STVV een sterke persoonlijkheid met heel wat ervaring binnen.