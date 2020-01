Buiten de Lijnen 3: Kunstschaatsen in de Schaverdijn in Hasselt

Lommel SK is het nieuwe jaar begonnen met een nipte nederlaag in Westerlo. Het werd 2-1 in 't Kuipje. De Noord-Limburgers blijven dus in de gevarenzone in 1B. Vooral in het aanvallende compartiment wringt het schoentje en dus is Lommel op zoek naar een extra spits. Maar die is er voorlopig nog niet. Al maakt trainer Maes zich sterk dat er versterking op komst is.