De weg naar de top: Fleur Moors

door Thibaut Willems

In de weg naar de top, onze reeks over beloftevolle Limburgse sporters, gingen we op bezoek bij wielrenster Fleur Moors. De 17-jarige uit Bocholt. Moors blonk eerst uit op het handbalterrein tot ze tijdens corona begon met fietsen. Het succes volgde snel, en vorige week kon ze als eerste Limburgse ooit een medaille pakken op het WK-wielrennen. Daarnaast doet ze het ook heel erg goed in het veldrijden. De Bocholste wil ook beide blijven combineren. Maar Moors heeft een stille droom: die bronzen medaille veranderen in goud en in de voetsporen treden van Lotte Kopecky als wereldkampioen. Thibaut Willems ging met haar fietsen waar het allemaal begon, in de straten van Bocholt.