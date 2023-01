In eerste nationale speelde Thes Sport dit weekend 1-1 gelijk bij La Louvière. Patro Eisden kreeg het bezoek van KVK Tienen. Oftewel de autoritaire leider tegen de elfde in de stand. De Maaslanders gingen in eigen huis op zoek naar een derde zege op rij in 2023. En deed dat met aanwinst Elvis Mehanovic in de basis en nieuwkomer Simon Bammens op de bank. Patro kon ook meteen een uitstekende zaak in het klassement doen. Want de concurrenten lieten allemaal punten liggen.