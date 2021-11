Initia Hasselt wint laatste burenduel met Tongeren. Naam, logo en kleuren fusieclub zijn bekend.

door Tom Kums

In de Beneleague handbal won Bocholt gisteren eenvoudig van Haacht met 36-23. Bocholt nadert tot op 1 punt van leider Lions dat verloor van Hurry Up. De wedstrijd tussen Sporting Pelt & Bevo werd gestaakt na een stroompanne in het Dommelhof. In de Alverberg stonden Initia Hasselt en Tongeren tegenover mekaar. En dat voor een laatste keer, want volgend seizoen fuseren beide ploegen tot 1 nieuwe club. De nieuwe naam, het logo en de clubkleuren werden gisteren voor de wedstrijd al voorgesteld.