In het volleybal is het nog een kleine drie weken wachten voor de start van de competitie. Maar Tectum Achel stelde dit weekend wel al het team voor dat dit seizoen de Koekoek op stelten moet zetten. En het zal in ieder geval wennen worden. Want naast een nieuwe coach zijn er ook in de spelersgroep heel wat nieuwe gezichten. Het verwachtingspatroon ligt dan ook lager dan andere jaren. Deze groep moet in eerste instantie de tijd krijgen zich te ontwikkelen.