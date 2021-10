door anystreamtvl anystreamtvl

In 1B kreeg Lommel SK vanmiddag Moeskroen over de vloer. Moeskroen is verrassend rode lantaarn en zette deze week de samenwerking nog stop met Enzo Scifo. De jongens van trainer Peter Van der Veen waren gebrand op een goede prestatie, want er was hoog bezoek uit Manchester aanwezig aan de Gestelsedijk vanmiddag.