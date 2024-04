Racing Genk doet weer helemaal mee voor de titel. Gisteren versloeg het in eigen huis leider Anderlecht met 2-1. Racing Genk was op een kwartier in de tweede helft na volledig baas, maar pas in het diepe slot kon Genk de zege binnenhalen na een strafschop van Zeqiri. In het klassement komt Racing Genk nu tot op 4 punten van Anderlecht. De titelstrijd ligt nu helemaal open.