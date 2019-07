In Heusden-Zolder vond dit weekend in het Helzoldstadion een speedwaywedstrijd plaats. Speedway, dat is zonder remmen al driftend rond een ovale baan gaan. Het circuit in Heusden-Zolder is het enige speedwaycircuit in ons land. Voorlopig althans, want vanaf het najaar kan men ook in het Waalse Mettet terecht voor speedway. Maar tot dan blijft onze provincie de enige plek in België waar men deze spectaculaire sport kan beoefenen of aanschouwen.