Reeks Zangersheide: Lanaken vanaf woensdag opnieuw epicentrum van de paardensport

door Tom Kums

Vanaf woensdag strijkt de internationale jumpingwereld opnieuw neer op domein Zangersheide in Lanaken. Daar staan vanaf dan het WK voor jonge paarden en het Belgisch kampioenschap jumping op het programma. Deze week nemen we u elke dag mee achter de schermen van domein Zangersheide: van de stallen waar de gerenommeerde dekhengsten staan tot in de arena waar de springpaarden van de toekomst straks schitteren. In de eerste aflevering leggen we uit waarom de ogen van de paardensportwereld deze week op Lanaken gericht zijn.