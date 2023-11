Dan gaan we naar het voetbal waar er door de interlandwedstrijden niet werd gevoetbald in 1A en B, maar wel in de nationale reeksen. In eerste nationale heeft Limburg met Thes één vertegenwoordiger. De mannen van Looi doen het met 3 op 18 de voorbije zes wedstrijden niet goed. Tijd om daar tegen de beloften van Charleroi verandering in te brengen.