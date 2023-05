In het basketbal kreeg Limburg United in de BNXT play-offs gisteren het bezoek van Kangoeroes Mechelen. Mechelen maakte het in de Belgische play-offs kampioen Oostende nog knap lastig en was dus een te duchten tegenstander. Een goede uitgangspositie verwerven met het oog op de return morgen in Mechelen, dat was dus het opzet.