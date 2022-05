T.C. Excelsior in Hasselt verbreekt wereldrecord padel

door Niels Christiaens

In Hasselt werd er dit weekend een wereldrecordpoging gedaan in het padel. 4 jongemannen wilden het record van 26u 22min en 28 sec verbreken. Padel is de snelstgroeiende sport in België en dit viertal zag z'n kans schoon om daar een enorme uitdaging aan vast te knopen. De opbrengst van het event dat doorging bij tennisclub Excelsior in Hasselt ging naar het goede doel. Maar eerst moesten Kobe, Jentl, Jens en Juan wel zien te overleven.