Tectum Achel bekroont knappe heenronde met leidersplaats

door Tom Kums

In het volleybal zijn we al halfweg de reguliere competitie. Greenyard Maaseik won vanmiddag met 2-3 bij Waremme en blijft vierde in de stand. Tectum Achel won gisteren met 3-1 van rode lantaarn Antwerpen. Door die overwinning zijn de Noord-Limburgers alvast tot vanavond alleen leider in de Liga A. Enkel Roeselare kan straks nog over Tectum springen. Achel beleeft dus tot nu toe een droomseizoen en ligt op koers voor een plaats in de top 4. Tom Kums ging op zoek naar het geheim van Tectum Achel.