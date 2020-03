Volleybalcompetitie wordt niet hervat: einde seizoen voor Maaseik & Achel

Eind januari kwam Diepenbekenaar Ben Hermans zwaar ten val in de Tour Down Under met meerdere breuken tot gevolg. Een pijnlijke revalidatie was zijn deel. De 33-jarige Limburger is eigenlijk een laatbloeier. Sinds hij twee jaar geleden kopman werd van Israel Startup Nation won hij tweemaal de Ronde van Oostenrijk en tweemaal de ronde van Utah in de VS. Sterk toch wel. Onze wielerman Ron Cornelissen zocht Hermans op bij zijn lange revalidatie.