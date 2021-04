Yannick Desiron ondanks wisselvallig seizoen:"Ik wil hier prijzen pakken."

En we sluiten af met opmerkelijk nieuws uit het volleybal, want Jelte Maan heeft besloten om een punt te zetten achter zijn carrière. Maan kwam 13 seizoenen uit voor Maaseik en pakte daarin o.a. 5 titels en 3 bekers. Morgen in TVL Sportcafé komt het clubicoon van Maaseik meer uitleg geven bij zijn beslissing. In Het Moment blikken we ook terug op 13 seizoenen Maan in Maaseik. Alvast een voorsmaakje.