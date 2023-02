door Wout Hermans

En we eindigen deze Score met paardensport, want dit weekend vond voor de eerste keer de Zangersheide International plaats. Dat is een nieuwe, prestigieuze jumpingwedstrijd waarvoor stoeterij Zangersheide en Sentower Park de handen in elkaar slaan. Het epicentrum van de paardensport lag dus andermaal in Limburg, met wereldtoppers uit binnen- en buitenland die afzakten naar Oudsbergen.