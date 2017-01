Peter Vanvelthoven: ''Ontslag Hilde Claes was één van de donkerste dagen die ik heb meegemaakt.''

Het college van burgemeester en schepenen van Riemst vraagt dringend een overleg tussen Vlaanderen en Wallonië over de referentiekaders voor de plaatsing van windmolens. Op dit moment worden er 3 windturbines gebouwd in Riemst door Limburg Win(d)t. Daarnaast zijn er aanvragen voor de bouw van nog eens 4 turbines op grondgebied Riemst en 26 op de grens met Wallonië. En 38 windmolens in Juprelle en Tongeren-Oost zijn nog in onderzoek. “In totaal maken we dus kans op de inplanting van 71 windmolens in of aan de rand van onze gemeente.” zegt burgemeester Mark Vos. “Daarom roepen we Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege en Vlaams minister van Energie Bart Tommelein op om werk te maken van een constructief overleg zodat we langs beide kanten van de taalgrens met elkaars verzuchtingen kunnen rekening houden.” De Waalse regering verleende op 9 november een vergunning aan het windmolenproject van Elicio in Bassenge. Dat project omvat 9 windturbines, pal op de grens met Riemst. De gemeente Riemst is in beroep gegaan tegen deze beslissing. Ook de provincie Limburg en Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege hebben beroep aangetekend. Naast het project in Bassenge zijn er nu ook twee aanvragen van EDF Luminus in Juprelle en Bassenge met respectievelijk 5 en 7 windturbines op goed 3 kilometer van de woongebieden in Riemst. Drie windmolenprojecten in Juprelle en Tongeren-Oost zijn nog in onderzoek, samen goed voor nog eens 38 windturbines. Eneco Wind Belgium plant in Millen de bouw van 3 windturbines langs de E313 op de grens met Wallonië. De masthoogte bedraagt 139 meter, de diameter van de wieken is 122 meter en de tiphoogte 200 meter. De 3 windturbines zijn samen goed voor de energievoorziening van 5.400 gezinnen. Het college van burgemeester en schepen geeft een ongunstig advies voor 2 van de 3 windmolens. In totaal zijn er voor dit project 486 bezwaarschriften ingediend bij de gemeente Riemst. Het advies van de gemeente Riemst wordt nu overgemaakt aan de provincie Limburg, die uiteindelijk zal beslissen of er een vergunning wordt verleend.