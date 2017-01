TVL Nieuws, 4 januari 2017

De 20-jarige vrouw uit Peer die gisteren vluchtmisdrijf pleegde na een dodelijk ongeval in Bree is aangehouden door de onderzoeksrechter. Berkan Özden uit Leopoldsburg overleefde de aanslag in Istanboel. Hij getuigt hoe hij op het nippertje aan de dood ontsnapte. In Kuringen is het mysterie van het loslopende witte damhert opgelost. Het dier is veilig en wel teruggevonden. En in Leopoldsburg stapt een man in het huwelijksbootje met zijn jeugdliefde nadat ze elkaar meer dan een halve eeuw niet meer hadden gezien.