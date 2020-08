1 jaar na de brand in Beringen: schuldigen lopen nog altijd vrij rond

- In Hasselt loopt een onderzoek naar een verdacht overlijden. Op de parking aan de Koningin Astridlaan werd in een auto het levenloze lichaam van een vrouw uit Herk-de-Stad aangetroffen. - Bij een schietpartij in Dilsen-Stokkem is een vrouw in haar been door ene kogel geraakt. Ze is niet in levensgevaar. Het incident kadert in de relationele sfeer.- Met de aanhoudende tropische temperaturen zochten veel Limburgers een openluchtzwembad op. Wij trokken aar Wilhelm Tell in Oudsbergen.- Vanmiddag reed de miljoenste fietser door het water in Bokrijk. Zij werd in de bloemen gezet.- En eindelijk wordt er weer gevoetbald dit weekend. We blikken vooruit op de competitiestart met Racing Genk en STVV.