1 op 3 ondernemers vreest technische werkloosheid door coronavirus

De online-apotheken zien dat er een rush bezig is op handgels en desinfecterende producten. De online-webshop Viata in Bilzen en Tessenderlo, die actief is in heel Europa, verkocht op een week tijd tien keer meer handgels. En opvallend, ook de vraag naar voedingsproducten die de weerstand verbeteren, is verdubbeld. Mondmaskers zijn sowieso niet meer te krijgen. Af en toe komt er een lading binnen, maar die zijn onmiddellijk de deur uit. Al sinds januari, toen de coronacrisis in China uitbrak, zijn de mondmaskers uitgeput.