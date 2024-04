1 op 4 jongeren kiest voor Vlaams Belang: nieuwe peiling bevestigt resultaten van jongerenpeiling TVL en PXL

In het basketbal heeft Limburg United gisteren in eigen huis op het nippertje kunnen winnen van het Nederlandse Groningen. Het staat daarmee vierde in de stand, twee punten achter leider Den Bosch. Na twee uitnederlagen wou United het tij keren in de Alverberg. Het had de wedstrijd in de eerste helft goed onder controle, maar miskeek zich in het tweede deel op een stugge tegenstander. Myles Cale kon voor Limburg United in de slotseconden nog de overwinning over de streep trekken