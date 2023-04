Inwoners van Tongeren hebben bijna 4.000 handtekeningen verzameld om een referendum af te dwingen over een mogelijke fusie met Borgloon. De petitie wordt deze namiddag in aanwezigheid van een deurwaarder overhandigd aan het stadsbestuur. Om een referendum op de agenda te zetten, zijn de handtekeningen nodig van minstens 10 procent van de inwoners. Met 3.780 handtekeningen halen de initiatiefnemers ruimschoots die grens. Ze willen dat er in het referendum met ja of nee wordt geantwoord op de vraag of Tongeren en Borgloon moeten fusioneren. De petitie maakt duidelijk dat de steun voor de fusie alvast in Tongeren niet onverdeeld is. De deadline voor de definitieve fusiebeslissing is 31 december. Maar Tongeren en Borgloon lieten eerder al weten nog voor de zomer te willen landen. Uit een fusie tussen Tongeren en Borgloon zou de vierde stad in Limburg ontstaan.